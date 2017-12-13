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← Из Камы достали тело рыбака

В Перми заработала первая электрическая зарядная станция

зарядка

В Перми состоялся пуск первой в регионе  электрической зарядной станции. Она смонтирована филиалом «МРСК Урала» - «Пермэнерго» на территории АЗС «ЛУКОЙЛ», построенной на шоссе Космонавтов рядом с новым терминалом международного аэропорта «Большое Савино». Электрозарядная станция «ТZone»  представляет собой стационарное зарядное устройство с вандалозащищeнным коррозионностойким корпусом из стали, предназначенное для зарядки электромобилей. Она подходит для всех существующих марок электрокаров. Время подзарядки занимает до четырех часов. Время полной зарядки не превысит восьми часов. По прогнозам экспертов, к 2040 году в мире три из пяти автомобилей будут электрическими.  Еще одна одна электрозарядная станция в Прикамье установлена на участке трассы М 7 «Пермь-Казань» в районе города Очер. Она также размещена на АЗС, принадлежащей компании «ЛУКОЙЛ». Создание сети электрозарядных станций в Пермском крае - часть Всероссийской программы развития зарядной инфраструктуры для электротранспорта, которую реализует ПАО «Россети». В рамках проекта до 2020 года планируется сформировать сеть зарядных станций как для общественного транспорта, так и для частного. 

Метки: в Перми, Общество

Опубликовано: 13.12.2017 в 12:21 в рубрике - Радио Пермского края

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