Павел Печёнкин избран в Правление Союза кинематографистов РФ. В Москве состоялся X Съезда Общероссийской общественной организации «Союз кинематографистов Российской Федерации». На нём присутствовало 278 делегатов. Одним из рассмотренных вопросов - выбор членов Правления Союза кинематографистов РФ. Путем открытого голосования выбран 61 член Правления. В него вошёл и пермский режиссёр документального кино, продюсер, директор учреждения «Пермкино» - Павел Печёнкин. Кроме него в Правление избраны такие режиссёры как Сергей Мирошниченко, Александр Адабашьян, Сергей Снежкин и ещё несколько действующих «киношников», руководителей региональных отделений Союза кинематографистов. Председателем Правления избран Никита Михалков. «Уже в ближайшее время будет совещание по проблемам документального кино в России. Его выводы и решения «лягут» на стол Президента РФ. И мы надеемся, что документальному кино, его проблемам будет наконец-то уделено должное внимание», - сказал Павел Печёнкин.