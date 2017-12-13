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Сиротские метры
Вопрос об обеспечении жильём детей-сирот обсуждался на рабочем заседании правительства Пермского края. Как было заявлено, сейчас в Прикамье в очереди на получение своих квадратных метров ожидают три с половиной тысячи человек. В апреле этого года из регионального бюджета дополнительно выделили 150 миллионов рублей и в дальнейшем темпы снижать не намерены. В результате в 2024 году очередность для этой категори граждан планируют закрыть полностью. Кроме того, паралельно ведётся работа с выпускниками детских домов, которые и после окончания школы остаются на особом контроле государства и проживают с специализированном жилом фонде. 811 человек за последние время трудоустроены, 211 ребят получаю профессиональное образование.
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