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← Огни на главной городской елке зажгут 15 декабря

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Сиротские метры

жилье

Вопрос об обеспечении жильём детей-сирот обсуждался на рабочем заседании правительства Пермского края. Как было заявлено, сейчас в Прикамье в очереди на получение своих квадратных метров ожидают три с половиной тысячи человек. В апреле этого года из регионального бюджета дополнительно выделили 150 миллионов рублей и в дальнейшем темпы снижать не намерены. В результате в 2024 году очередность для этой категори граждан планируют закрыть полностью. Кроме того, паралельно ведётся работа с выпускниками детских домов, которые  и после окончания школы остаются на особом контроле государства и проживают с специализированном жилом фонде. 811 человек за последние время трудоустроены, 211 ребят получаю профессиональное образование. 

Метки: в Пермском крае, Власть, Общество

Опубликовано: 13.12.2017 в 09:43 в рубрике - Радио Пермского края

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← Огни на главной городской елке зажгут 15 декабря

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