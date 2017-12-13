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Из Камы достали тело рыбака
Спасатели предупреждают - рыбаки игнорируют. В Перми из Камы достали тело утонувшего рыбака, сообщает Пермская городская служба спасения. Вчера в районе Чусовского моста утонул рыбак. Его тело достали из воды спасатели около 15:00. На данный момент устанавливается личность погибшего и причина его смерти. Спасатели напоминают пермякам о том, что выходить на неокрепший лед в начале декабря опасно.
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