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Огни на главной городской елке зажгут 15 декабря

елка

В минувшие выходные закончилось интернет-голосование за лучших школьников Перми, которым доверят зажечь огни на главной городской елке. Эта традиция появилась в прошлом году, когда глава Перми Дмитрий Самойлов впервые предложил зажечь огни на Новогодней еле талантливым школьникам города, которых выберут путем открытого голосования в Интернете. «Справедливо предоставить это право учащимся наших школ, которые показали наилучшие результаты в учебе, выиграли важные олимпиады, продемонстрировали лидерство нашего города в образовании как в России, так и за рубежом», – сказал глава города. В этом году праздничную традицию решили продолжить. В департаменте образования и департаменте культуры и молодежной политики назвали 17 школьников в возрасте до 15 лет. Среди них – спортсмены, победители и призеры олимпиад, творческих конкурсов и фестивалей. Большая часть ребят занимает лидирующие позиции в рейтинге проекта «Золотой резерв». Сейчас подводятся итоги интернет-голосования. Три школьника, набравшие наибольшее количество голосов, получат право уже в эту пятницу, 15 декабря, зажечь огни на главной городской елке. Праздничный ритуал пройдет на эспланаде, после этого символ Нового года будет радовать пермяков подсветкой в постоянном режиме.

Метки: в Перми, Общество

Опубликовано: 12.12.2017 в 16:22 в рубрике - Радио Пермского края

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