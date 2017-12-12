В Перми работает пункт обогрева

За десять дней уральской зимы необходимую помощь в Пермском пункте обогрева уже получили более 80 человек. С начала декабря мобильный центр необходимой социальной помощи для людей, оказавшихся в сложной жизненной ситуации, открылся на улице Подгорная (район Центрального рынка). В армейской палатке площадью 60 квадратных метров можно обогреть и накормить одновременно 60 человек. Все граждане, приходящие в палатку, получают горячее питание, теплую одежду, неотложную медицинскую помощь. Работа пункта обогрева направлена на сохранение здоровья и жизни бездомных граждан в холодное время года, снижение инвалидизации лиц без определенного места жительства (предотвращение обморожения конечностей и переохлаждения) и оказание содействия по их дальнейшему жизнеустройству.