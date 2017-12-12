Цены кусаются
В Прикамье подорожал минимальный набор продуктов. Согласно данным Пермьстата, в ноябре этого года в Пермском крае цена потребительской корзины составила 3 565 рублей, что выше по сравнению с прошлым месяцем на 0,6%. Поднялись цены на виноград (4,1%) и бананы (7,5%). На 2,5% подорожала говядина, а пшено на 4,3%. А вот яблоки и цитрусовые, наоборот, подешевели. Падение цены здесь составило до 14%. Стоимость рыбы уменьшилась на 2,8%.
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