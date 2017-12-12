Ученые исследовали Ласьвинские озёра

В Год экологии по заказу управления по экологии и природопользованию администрации Перми ученые ПГНИУ провели исследование Ласьвинских озер в Кировском районе. По мнению ученых, эта территория является уникальной. Вблизи Ласьвинских озер встречаются купена душистая, морошка, белокрыльник болотный, единственный представитель каллы в наших лесах, есть уникальные боры-черничники. Озера также являются местом обитания 45 видов птиц и 6 видов рыб. Происхождение озер, имеющих связь с Воткинским водохранилищем, ученые объясняют крупнейшим наводнением 1914 года. Самым крупным в системе Ласьвинских озер является Большое Ласьвинское озеро, затем Дикое, Лобханское и Малое Ласьвинское. Протяженность Большого Ласьвинского озера достигает в длину почти два километра, глубина – шесть метров. Для пермяков, которые хотят больше узнать об этой природной территории, вблизи Большого Ласьвинского озера обустроена экологическая тропа. Маршрут протяженностью 5 км начинается в районе остановки общественного транспорта «Микрорайон Новый Крым» и проходит по живописным местам надпойменной террасы реки Камы. Схему тропы можно найти на сайте «Природа города Перми».