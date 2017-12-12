Край поможет спортсменам с жильем

В краевом центре начинается приём документов с целью предоставления выплат из бюджета Пермского края на приобретение ( строительства ) жилья спортсменам - призёрам Олимпийских, Паралимпийских, Сурдлимпийских игр, а также чемпионатов мира и их главным тренерам. Выплаты предоставляются на безвозмездной и безвозвратной основе. С постановлением Правительства Пермского края и порядком выплат можно ознакомиться на сайте краевого минспорта в разделе «Документы».