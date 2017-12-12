Или право имею?
В Пермском национальном исследовательском политехническом университете в субботу состоялся Всероссийский правовой диктант. По мнению организаторов проекта, каждый житель страны в течение года сталкивается с правовыми проблемными ситуациями. Люди с низким уровнем правовой грамотности решают подобные проблемы неэффективно, упускают время, терпят не только моральные, но и материальные убытки. По словам экспертов, каждый россиянин в среднем «теряет» 100 тысяч рублей в год от незнания базовых основ права и несвоевременного обращения к профессиональным юристам. Цель проекта получить персональный правовой портрет и проверить свои знания основ правовой грамотности.
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