В День Конституции чиновникам придется задержаться на работе

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коридор власти

12 декабря в честь Дня Конституции Российской Федерации  пройдет Общероссийский день приема граждан. С 12 часов дня до 8 часов вечера по местному времени проводится личный прием заявителей, пришедших в соответствующие приемные Президента Российской Федерации, государственные органы или органы местного самоуправления,  иных органов, в компетенцию которых входит решение поставленных в устных обращениях вопросов. Личный прием проводится в порядке живой очереди при предоставлении документа, удостоверяющего личность (паспорта).

Метки: в Перми, в Пермском крае, В России

Опубликовано: 11.12.2017 в 16:32 в рубрике - Радио Пермского края

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← 145 ребят назовут Гордостью Пермского края

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