В День Конституции чиновникам придется задержаться на работе

12 декабря в честь Дня Конституции Российской Федерации пройдет Общероссийский день приема граждан. С 12 часов дня до 8 часов вечера по местному времени проводится личный прием заявителей, пришедших в соответствующие приемные Президента Российской Федерации, государственные органы или органы местного самоуправления, иных органов, в компетенцию которых входит решение поставленных в устных обращениях вопросов. Личный прием проводится в порядке живой очереди при предоставлении документа, удостоверяющего личность (паспорта).