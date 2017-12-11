В День Конституции чиновникам придется задержаться на работе
12 декабря в честь Дня Конституции Российской Федерации пройдет Общероссийский день приема граждан. С 12 часов дня до 8 часов вечера по местному времени проводится личный прием заявителей, пришедших в соответствующие приемные Президента Российской Федерации, государственные органы или органы местного самоуправления, иных органов, в компетенцию которых входит решение поставленных в устных обращениях вопросов. Личный прием проводится в порядке живой очереди при предоставлении документа, удостоверяющего личность (паспорта).
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