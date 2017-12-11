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← В День Конституции чиновникам придется задержаться на работе

В ПФО отпраздновали День Героев Отечества

проспект

В Приволжском федеральном округе по инициативе полномочного представителя Президента Михаила Бабича существует традиция масштабного празднования Дня Героев Отечества.  Ежегодно праздничные мероприятия, посвященные этой памятной дате, проходят на территории регионов округа. В одном из городов Приволжья организуются центральные торжества с участием Героев Отечества. В этом году таким центром событий стал Саранск. В школах столицы Мордовии прошли уроки мужества,  состоялись церемонии возложения цветов к Вечному огню, мемориалу воинам, погибшим в годы Великой Отечественной войны, и памятнику воинам – интернационалистам. В Кафедральном соборе святого праведного воина Федора Ушакова прошёл молебен о здравии защитников Отечества и упокоении тех, кто отдал жизнь, выполняя свой долг перед Родиной. В этот же день в новом современном микрорайоне Саранска состоялось открытие проспекта, впервые названого именем Российской Армии, что является уникальным событием в современной истории нашего государства. С приветственным словом к собравшимся обратился полпред президента Михаил Бабич.          

По личному приглашению полпреда президента в Саранск из Перми приехали Герой России Сергей Яшкин и вдова Героя Советского Союза Петра Черняева Раиса Ивановна Черняева. Петру Черняеву (1924-2010) присвоено звание Героя Советского Союза за мужество, проявленное бою за село Кашевка (Чернобыльский район Киевской области) на подступах к реке Припять. 25 сентября 1943 года 19-летний старший сержант Черняев заменил выбывшего из строя командира взвода, вместе со взводом переправился через реку Днепр западнее Чернигова, участвовал в боях на плацдарме. Сергею Яшкину звание Героя Российской Федерации присвоено Указом Президента Российской Федерации от 14 июня 2013 года за мужество и героизм, проявленные при исполнении служебного долга в ходе спецопераций, в том числе на территории Северо-Кавказского региона.  В настоящее время Сергей Леонидович является депутатом Законодательного Собрания Пермского края на постоянной основе, заместителем председателя комитета по государственной политике и местному самоуправлению. 

День Героев Отечества имеет давнюю историю. 9 декабря 1769 года императрица Екатерина II учредила Императорский «Военный орден Святого великомученика и Победоносца Георгия» – высшую воинскую награду государства. До 1917 года в России эту дату отмечали как День георгиевских кавалеров. В 2007 году Президент Российской Федерации своим Указом возродил праздник и учредил День Героев Отечества.

 

Метки: в Пермском крае, В России, Общество, Власть

Опубликовано: 11.12.2017 в 16:51 в рубрике - Радио Пермского края

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