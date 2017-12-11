В ПФО отпраздновали День Героев Отечества
В Приволжском федеральном округе по инициативе полномочного представителя Президента Михаила Бабича существует традиция масштабного празднования Дня Героев Отечества. Ежегодно праздничные мероприятия, посвященные этой памятной дате, проходят на территории регионов округа. В одном из городов Приволжья организуются центральные торжества с участием Героев Отечества. В этом году таким центром событий стал Саранск. В школах столицы Мордовии прошли уроки мужества, состоялись церемонии возложения цветов к Вечному огню, мемориалу воинам, погибшим в годы Великой Отечественной войны, и памятнику воинам – интернационалистам. В Кафедральном соборе святого праведного воина Федора Ушакова прошёл молебен о здравии защитников Отечества и упокоении тех, кто отдал жизнь, выполняя свой долг перед Родиной. В этот же день в новом современном микрорайоне Саранска состоялось открытие проспекта, впервые названого именем Российской Армии, что является уникальным событием в современной истории нашего государства. С приветственным словом к собравшимся обратился полпред президента Михаил Бабич.
По личному приглашению полпреда президента в Саранск из Перми приехали Герой России Сергей Яшкин и вдова Героя Советского Союза Петра Черняева Раиса Ивановна Черняева. Петру Черняеву (1924-2010) присвоено звание Героя Советского Союза за мужество, проявленное бою за село Кашевка (Чернобыльский район Киевской области) на подступах к реке Припять. 25 сентября 1943 года 19-летний старший сержант Черняев заменил выбывшего из строя командира взвода, вместе со взводом переправился через реку Днепр западнее Чернигова, участвовал в боях на плацдарме. Сергею Яшкину звание Героя Российской Федерации присвоено Указом Президента Российской Федерации от 14 июня 2013 года за мужество и героизм, проявленные при исполнении служебного долга в ходе спецопераций, в том числе на территории Северо-Кавказского региона. В настоящее время Сергей Леонидович является депутатом Законодательного Собрания Пермского края на постоянной основе, заместителем председателя комитета по государственной политике и местному самоуправлению.
День Героев Отечества имеет давнюю историю. 9 декабря 1769 года императрица Екатерина II учредила Императорский «Военный орден Святого великомученика и Победоносца Георгия» – высшую воинскую награду государства. До 1917 года в России эту дату отмечали как День георгиевских кавалеров. В 2007 году Президент Российской Федерации своим Указом возродил праздник и учредил День Героев Отечества.
Комментарии
К этой статье пока нет комментариев. Вы можете стать первым!
Предыдущие публикации в рубрике Радио Пермского края:
В День Конституции чиновникам придется задержаться на работе
145 ребят назовут Гордостью Пермского края
Свинокомплекс «Пермский» получит из краевого бюджета 100 млн
«Формула успеха» дает Большой Рождественский концерт
Нашел катод на анод
Время объединяться
КЛАССная игрушка: В школах проходит конкурс новогодних украшений
На Прикамье обрушится зимний звёздный дождь
Ижевск изучает опыт Перми в организации платных парковок
На улицах Перми устанавливают «умные» камеры
Добавить комментарий: