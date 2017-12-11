145 ребят назовут Гордостью Пермского края

Лучших школьников Перми наградят знаком отличия «Гордость Пермского края». Торжественная церемония начнется в 17:00 в Пермском гуманитарно-педагогическом университете. На церемонии будут присутствовать ученики, которые достигли высоких результатов в спорте, интеллектуальной сфере, культуре и искусстве, их родители, и педагоги. 145 ребят получат знаки отличия по трем номинациям – «Интеллект», «Культура», «Спорт». Наиболее широко представлена номинация «Спорт» – 73 школьника наградят за спортивные достижения. 63 победителя и призёра предметных олимпиад, конкурсов проектов и исследовательских работ, интеллектуальных турниров международного, всероссийского, окружного, межрегионального уровней будут отмечены в номинации «Интеллект». И еще девять школьников, прославивших Прикамье успехами в музыке, изобразительном и декоративно-прикладном искусстве, литературном творчестве, наградят в номинации «Культура и искусство». Кроме знака отличия ребята получат денежную премию в размере пяти тысячи рублей.