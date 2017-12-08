Время объединяться
В Чайковском районе в очередной раз стартовал процесс реорганизации в городской округ. По словам главы района Юрия Вострикова, завершить этот процесс планируется к маю 2018 года. Предыдущие попытки объединения не состоялись из-за конфликта между городскими и районными властями. По мнению представителей района и города, сейчас сторонам удалось достичь консенсуса. Кроме того, сторонники объединения заручились поддержкой губернатора Пермского края. 14 декабря городская дума Чайковского примет решение о назначении публичных слушаний. «После того как слушания состоятся, дума направит решение об объединении властям района и мы его рассмотрим», - рассказывает господин Востриков. По его словам, предварительно объединение поддержали мэр Чайковского и главы сельских поселений. Для юридического закрепления этого решения его должны поддержать представительные органы девяти сельских поселений района, городской думы и сельского собрания.
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