Главная Новости Видео О нас в ПермиВ Россиив Пермском краев КудымкареАнонсКультураСпортОбществоЭкономикаАварииВластьНаука и техникаЗдоровьеКиноВ миреСМИВыборыПреступленияДеньгиОбразованиеРадиоРекламаОфициальноИнтернетПроисшествияНа Коми-пермяцком языкеВИДЕО из радиоэфираГорячая темаСделано в ПермиИНТЕРВЬЮВзгляд на странуПульс городаZавод

  • ГТРК «Пермь». Прямой эфир

    • Вести ПермьРоссия 1Россия 24Радио МаякРадио РоссияВести FM

На главную - Радио Пермского края

← КЛАССная игрушка: В школах проходит конкурс новогодних украшений

Время объединяться

герб

В Чайковском районе в очередной раз стартовал процесс реорганизации в городской округ. По словам главы района Юрия Вострикова, завершить этот процесс планируется к маю 2018 года. Предыдущие попытки объединения не состоялись из-за конфликта между городскими и районными властями. По мнению представителей района и города, сейчас сторонам удалось достичь консенсуса. Кроме того, сторонники объединения заручились поддержкой губернатора Пермского края.  14 декабря городская дума Чайковского примет решение о назначении публичных слушаний. «После того как слушания состоятся, дума направит решение об объединении властям района и мы его рассмотрим», - рассказывает господин Востриков. По его словам, предварительно объединение поддержали мэр Чайковского и главы сельских поселений. Для юридического закрепления этого решения его должны поддержать представительные органы девяти сельских поселений района, городской думы и сельского собрания.

Метки: в Пермском крае, Общество, Власть

Опубликовано: 08.12.2017 в 14:54 в рубрике - Радио Пермского края

Комментарии

К этой статье пока нет комментариев. Вы можете стать первым!

Предыдущие публикации в рубрике Радио Пермского края:

КЛАССная игрушка: В школах проходит конкурс новогодних украшений

На Прикамье обрушится зимний звёздный дождь

Ижевск изучает опыт Перми в организации платных парковок

На улицах Перми устанавливают «умные» камеры

Работа над «ашипками»

Команда, без которой нам не жить

Легенда советского хоккея Владислав Третьяк в Перми

Названы Центры культуры Пермского края-2018

Безопасности пациентов медсанчасти № 7 ничего не угрожает

80 лет - это только начало!


Добавить комментарий:

Все поля должны быть заполнены.

Имя

Электронная почта

Текст комментария:
Вводите только текст. HTML-форматирование удаляется автоматически.

Перезагрузить картинку можно кликнув по ней.  

Введите цифры с картинки.

← КЛАССная игрушка: В школах проходит конкурс новогодних украшений

Обратите внимание

в Перми

«ЭКО-2017»: Новая выставка в Пермском планетарии

В честь уходящего года экологии в Пермском планетарии открылась новая выставка «ЭКО-2017».
смотреть видео читать08.12.2017 в 15:22
Метки: в Перми, Культура, Общество

Полиция задержала банду автоугонщиков

Четверо мужчин в возрасте от 37 до 49 лет похищали дорогостоящие иномарки с неохраняемых парковок Перми и других городов края.
смотреть видео читать08.12.2017 в 14:34
Метки: в Перми, Общество, Преступления

Россельхознадзор проверил корм для собак

Груз поступил в контейнере железнодорожным транспортом от производителя на поднадзорный объект г. Перми.
читать08.12.2017 в 14:12
Метки: в Перми, Общество

Пермские деревянные боги - теперь в 3D

Пермские ученые создают 3D-модели музейных экспонатов Пермской художественной галереи.
смотреть видео читать08.12.2017 в 12:57
Метки: в Перми, Культура, Общество

КЛАССная игрушка: В школах проходит конкурс новогодних украшений

В пермских школах проходит конкурс украшений для оформления «Народной елки».
читать08.12.2017 в 12:36
Метки: в Перми, Общество

В России

«Единая Россия» подводит итоги

В региональном отделении партии «Единая Россия» на очередной партийной конференции подвели итоги работы за 2017 год и наметили планы.
смотреть видео читать08.12.2017 в 11:20
Метки: в Пермском крае, В России, Власть

Ижевск изучает опыт Перми в организации платных парковок

Ижевские власти изучают опыт Перми в организации платных парковок.
читать08.12.2017 в 10:56
Метки: в Перми, Общество, Власть, В России

Поедут ли пермяки на Олимпиаду?

Российским спортсменам, желающим выступить на Олимпийских Играх-2018, придётся подавать индивидуальные заявки.
смотреть видео читать07.12.2017 в 15:55
Метки: в Перми, В России, Спорт, В мире

Владислав Третьяк поздравит пермский хоккей с 70-летием

7 декабря прославленный хоккеист станет главным гостем краевого фестиваля «Ни дня без хоккея».
смотреть видео читать07.12.2017 в 15:36
Метки: в Перми, Спорт, Общество, В России

18 000 прикамских елок отправили в Туркменистан

После проведенной карантинной фитосанитарной экспертизы карантинные объекты обнаружены не были.
читать07.12.2017 в 12:27
Метки: в Перми, В России, В мире
Лента новостей RSS каналы

Коми-пермяцкий ансамбль «Шондiбан» отмечает юбилейКоми-пермяцкий ансамбль «Шондiбан» отмечает юбилей

«ЭКО-2017»: Новая выставка в Пермском планетарии«ЭКО-2017»: Новая выставка в Пермском планетарии

Время объединятьсяВремя объединяться

Полиция задержала банду автоугонщиковПолиция задержала банду автоугонщиков

Россельхознадзор проверил корм для собакРоссельхознадзор проверил корм для собак

Пермские деревянные боги - теперь в 3DПермские деревянные боги - теперь в 3D

КЛАССная игрушка: В школах проходит конкурс новогодних украшенийКЛАССная игрушка: В школах проходит конкурс новогодних украшений

Пермь собрала коллекционеров со всей РоссииПермь собрала коллекционеров со всей России

На Прикамье обрушится зимний звёздный дождьНа Прикамье обрушится зимний звёздный дождь

«Единая Россия» подводит итоги«Единая Россия» подводит итоги

Ижевск изучает опыт Перми в организации платных парковокИжевск изучает опыт Перми в организации платных парковок

Ни дня без хоккея!Ни дня без хоккея!

На улицах Перми устанавливают «умные» камерыНа улицах Перми устанавливают «умные» камеры

Уборка снега: времени на раскачку нетУборка снега: времени на раскачку нет

Маршрут войны: Кто обстреливает пассажирские автобусы в Краснокамске?Маршрут войны: Кто обстреливает пассажирские автобусы в Краснокамске?

«Камерата»: фестиваль изысканной классики«Камерата»: фестиваль изысканной классики

Пермский театр кукол отметил 80-летиеПермский театр кукол отметил 80-летие

«Добрые чтения»: позитивные стихи от пермских журналистов«Добрые чтения»: позитивные стихи от пермских журналистов

Пермяки услышали рок-хиты в исполнении симфонического оркестраПермяки услышали рок-хиты в исполнении симфонического оркестра

В Перми обсудили настоящее и будущее прикамской медициныВ Перми обсудили настоящее и будущее прикамской медицины

Поедут ли пермяки на Олимпиаду?Поедут ли пермяки на Олимпиаду?

Владислав Третьяк поздравит пермский хоккей с 70-летиемВладислав Третьяк поздравит пермский хоккей с 70-летием

Татьяна Иванова показала пятый результат на этапе Кубка мираТатьяна Иванова показала пятый результат на этапе Кубка мира

«Формула успеха» приглашает детей и взрослых на Рождественский спектакль«Формула успеха» приглашает детей и взрослых на Рождественский спектакль

Работа над «ашипками»Работа над «ашипками»

Мобильная версия

ДЛЯ ЛИЦ СТАРШЕ 16 ЛЕТ

© "Т7-Информ" интернет-проект ("T7-INFORM.RU") 2012 - 2017.

Использование графических, аудиовизуальных и текстовых материалов возможно только с согласия правообладателя (ГТРК «Пермь»). Без согласия правообладателя допускается частичное (в объеме оправданном целями цитирования) цитирование материалов при условии установки гиперссылки на сайт источник цитирования.

Реклама на сайте, разработка и поддержка сайта - ООО «Медиаофис».

Справочный телефон +7 (342) 271-60-43, e-mail: .

Программирование сайта - компания Арт-СЕО тел. +7 (342) 27-82-666.

Рейтинг@Mail.ru