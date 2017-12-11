Нашел катод на анод

В Перми прошло первенство края по робототехнике. Более 100 учащихся со всего Прикамья встретились в Фестивальном доме на городской эспланаде. Первенство Пермского края среди школьников - первое из целой серии мероприятий, посвященных робототехнике, которые пройдут в 2018 году. Тема соревнований - благоустройство города, развитие городской инфраструктуры, транспортной системы, коммуникаций и безопасности. На творческом направлении «Жизнь города» ребята представили судьям и зрителям своих действующих роботов. На соревновательном направлении «Сортировка отходов» роботы состязались в сборе «мусора» - шайб, разбросанных по полю. Также в рамках Первенства, помимо школьников, между собой соревновались педагоги Пермского края.