КЛАССная игрушка: В школах проходит конкурс новогодних украшений

В пермских школах проходит конкурс украшений для оформления «Народной елки». Участникам предложено две номинации: «КЛАССная игрушка», над изготовлением которой работают все ученики класса, и «Техно-Чудо-Гирлянда» – ее создают ребята, посещающие учреждения дополнительного образования. Все украшения должны иметь крепления к елочным ветвям: петли, прищепки или скобы. Материал, форма, техника и манера исполнения – на усмотрение авторов. До 14 декабря в образовательных учреждениях города выбирают лучшие работы. А с 18 декабря стартует городской этап. Для участия в нем учреждениям необходимо направить работы победителей в Дом учителя, а также фото с указанием информации об отправителе на электронный адрес: konkurs@permfest.ru. Выбор лучших работ будет определен путем «народного голосования» на интернет-сайте. Главная награда конкурса – размещение новогодних украшений у Театра оперы и балета. Акция проходит в рамках фестиваля «Пермский период. Новое время».