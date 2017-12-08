На Прикамье обрушится зимний звёздный дождь

В ближайшие 10 ночей, если позволит погода, жители Перми смогут увидеть в небе один из самых ярких и эффектных метеорных потоков - Геминиды. Как рассказали в Пермском планетарии, загадывать желания можно будет с 7 по 17 декабря. Пик активности метеорного потока наступит 14 декабря в 11:07. Свое название Геминиды получили от созвездия Близнецов (Gemini). Метеоры движутся довольно медленно - на скорости 35 км/с. Они летят не навстречу Земле, а догоняют ее. Поскольку их скорость низкая, нагреваясь в атмосфере, они долго светятся и оставляют яркие, иногда цветные, прочерки. Некоторые болиды взрываются в атмосфере, озаряя небо яркими вспышками.