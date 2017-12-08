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← На улицах Перми устанавливают «умные» камеры

Ижевск изучает опыт Перми в организации платных парковок

    парковка

Ижевские власти изучают опыт Перми в организации платных парковок. В столицу Прикамья прибыли зам главы администрации Ижевска Сергей Стрелков и замначальника управления муниципальной милиции Дмитрий Шуклин.  Как рассказал в рамках рабочего совещания начальник «Пермской дирекции дорожного движения» Максим Кис,  для Перми была выбрана модель с организацией парковочного пространства с привлечением подрядчика, который был выбран через аукцион в рамках законодательства о госзакупках. Бюджетные средства были потрачены только на систему контроля за соблюдением правил парковки – закупку комплексов фотофиксации «ПаркРайт». «Подготовку мы начали более чем за полтора года до введения системы – изучали опыт других городов, прорабатывали нормативную документацию, а также наладили систему фотофиксации нарушения правил парковки и эвакуации совместно с ГИБДД. Для того, чтобы пермяки привыкли к платным парковкам, был введен обучающий период сроком на два месяца», - отметил Максим Кис. За год работы платных парковок в бюджет поступило почти 52 млн рублей, водители воспользовались услугой более 2,5 млн раз, а главным результатом их внедрения стало снижение стихийных парковок в центральной части города. Также в ходе совещания делегаты из Ижевска обсудили взаимодействие с ГИБДД и службой судебных приставов и посетили городской Центр управления дорожным движением. 

Метки: в Перми, Общество, Власть, В России

Опубликовано: 08.12.2017 в 10:56 в рубрике - Радио Пермского края

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