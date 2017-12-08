На улицах Перми устанавливают «умные» камеры
34 комплекса фото- и видеофиксаци появятся на 20 дорожных участках Перми. На большей части объектов оборудование уже смонтировано, идут пуско-наладочные работы. Установку проводят специалисты пермского филиала ПАО «Ростелеком». Современная система будет автоматически распознавать госномера автомобилей и фиксировать нарушения правил дорожного движения. Новые комплексы появятся практически во всех районах Перми, в частности, на перекрёстке улиц Леонова и Свиязева, Сысольская и Маршала Рыбалко, на Чкалова, на Бульваре Гагарина, на пересечении Куйбышева и Васильева. И это только первый этап, следующим шагом станет установка ещё 40 видеокамер наблюдения на 12-ти городских участках.
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