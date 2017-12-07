Работа над «ашипками»
Пермяков приглашают написать «Пробный диктант» по русскому языку. Всех желающих проверить свою грамотность ждут в субботу 9 декабря в 18 часов в Фестивальном доме. Участникам будет предложено написать отрывок текста под диктовку и сразу же проверить себя. Напомним, в этом году по итогам акции «Тотальный диктант» Пермь вошла в топ-5 городов с наибольшим числом его участников - диктант написали почти три тысячи человек. На «отлично» с заданием справились 194 пермяка.
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