«Амкар» отпраздновал свой день рождения. 6 декабря 23 года назад состоялась официальная регистрация Общественной организации «Футбольный клуб «Амкар». Сегодня команда - без преувеличения главный спортивный бренд Пермского края. Говоря словами из известной песни, это команда, «без которой нам не жить». От всей души поздравляет с днем рождения «Амкара» всех причастных и неравнодушных – ветеранов клуба, футболистов, тренеров, сотрудников и, конечно, болельщиков – людей, являющихся опорой и поддержкой команды, не раз помогавших ей в самых трудных ситуациях. Кстати, прийти и поддержать любимую команду пермяки могут 10 декабря. Матч 20 тура чемпионата России «Амкар» проведёт на домашнем поле с «Краснодаром». Погода в воскреснье обещает быть морозной, и чтобы зрители не замерзли, перед матчем всех угостят кашей.