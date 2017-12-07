Легенда советского хоккея Владислав Третьяк в Перми
7 декабря в Перми ожидают легенду советского хоккея Владислава Третьяка. Президент федерации хоккея России приедет, чтобы лично поздравить пермский хоккей с 70-летием. Вместе с губернатором края Максимом Решетниковым именитый спортсмен посетит экспозицию «История Пермского хоккея» в фойе УДС «Молот». А перед началом матча «Молот-Прикамье»-«Куньлунь» прославленный хоккеист и глава региона наградят ветеранов и представителей хоккейных коллективов Прикамья. Мероприятия пройдут в рамках краевого фестиваля «Ни дня без хоккея».
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