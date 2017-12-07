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← Названы Центры культуры Пермского края-2018

Команда, без которой нам не жить →

Легенда советского хоккея Владислав Третьяк в Перми

хоккей

7 декабря в Перми ожидают легенду советского хоккея Владислава Третьяка. Президент федерации хоккея России приедет, чтобы лично поздравить пермский хоккей с 70-летием. Вместе с губернатором края Максимом Решетниковым именитый спортсмен  посетит экспозицию «История Пермского хоккея» в фойе УДС «Молот».  А перед началом матча «Молот-Прикамье»-«Куньлунь» прославленный хоккеист и глава региона наградят ветеранов и представителей хоккейных коллективов Прикамья. Мероприятия пройдут в рамках краевого фестиваля  «Ни дня без хоккея».

Метки: в Перми, Общество, Спорт, В России

Опубликовано: 07.12.2017 в 11:00 в рубрике - Радио Пермского края

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← Названы Центры культуры Пермского края-2018

Команда, без которой нам не жить →

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