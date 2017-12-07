Названы Центры культуры Пермского края-2018

Объявлены Центры культуры Пермского края-2018. Финал конкурса - защита проектов - проходил в Фестивальном доме на эспланаде в Перми. В итоге победителями в своих группах стали город Березники, село Барда и село Калинино Кунгурского муниципального района. Суммы грантов Министерства культуры Пермского края в первой группе - до 7 млн руб., во второй группе - до 3,75 млн руб., в третьей - до 2,5 млн рублей. Так, одним из пунктов проекта «Калинино - Гора ИСТОРИЙ» станет масштабная реконструкция здания бывшей музыкальной школы, где затем разместится музейно-просветительский центр. Приезжать сюда, проводить творческие встречи и выступления смогут коллективы со всего Прикамья, что для небольшого села имеет очень большое значение.