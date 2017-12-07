Безопасности пациентов медсанчасти № 7 ничего не угрожает. На сайте краевого Минздрава сегодня появилось сообщение, что в медико-санитарную часть № 7 был организован выезд специалистов. На данный момент известно, что первый этаж здания, согласно недавно проведенной экспертизе, не является аварийным и полностью пригоден к использованию. Часть пациентов гинекологического отделения, которые размещались на втором этаже, где было обнаружено обрушение, перевели на первый этаж, а другую часть - в соседний хирургический корпус. Сейчас отделение работает в штатном режиме, безопасности пациентов ничего не угрожает. Для принятия дальнейших решений по зданию будет проведена экспертная оценка. Напомним, что накануне в гинекологическом отделении МСЧ №7 частично обрушился потолок, фотографии произошедщего были размещены в социальных сетях.