Пермскому театру кукол в этом году исполнилось 80 лет. В репертуаре Пермского театра кукол спектакли для детей и взрослых, основанные на литературном материале высокого качества. Театр неоднократно становился участником и победителем престижных российских и международных фестивалей. Накануне состоялся праздничный вечер, посвященный юбилею Пермского театра кукол, «80 лет - это только начало!». Торжество началось с открытия выставки «Куклы. Люди. Времена», которая рассказывает об истории театра. Поздравительная часть вечера включила в себя чествование членов коллектива и ветеранов, отдавших служению театру много лет, затем гости праздника увидели премьеру мюзикла для кукол и людей по повести Рэя Брэдбери «Вино из одуванчиков». Эта постановка - своеобразный творческий отчет театра, в ней занята вся труппа, причем среди персонажей нет второстепенных, у каждого актера есть простор для самовыражения. Это история, которая «согревает, когда холодно, и наполняет счастьем, когда грустно».