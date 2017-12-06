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Теодор Курентзис и МusicAeterna получили престижную музыкальную премию

   Курентзис

Теодор Курентзис и Оркестр musicAeterna получили престижную музыкальную премию Японии Record Academy Award-2017. Шестая симфония Чайковского «Патетическая» (2017 год), получила гран-при премии (золото), запись оперы Don Giovanni Моцарта (2016 год), получила гран-при (серебро). Как отмечает журнал японское издание Record Geijutsu: «Это поистине историческое событие: впервые за 55 лет истории Академии две работы одного артиста признаны лучшими альбомами года». Напомним, что неделей ранее запись Don Giovanni Моцарта получила также престижную музыкальную премию Нидерландов Edison Klassiek - 2017. Награда присуждена в номинации «Опера». 

Метки: В России, В мире, в Перми, Культура

Опубликовано: 06.12.2017 в 12:35 в рубрике - Радио Пермского края

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