В Перми открылась Почта Деда Мороза
Почта Деда Мороза открылась на Пермском почтамте. До 30 декабря пермяки и гости города могут отправить письмо в резиденцию главного зимнего волшебника, опустив его в специальный почтовый ящик на улице Ленина, 28. Выемка писем и открыток с пожеланиями и поздравлениями будет осуществляться ежедневно. А вот чтобы все послания были доставлены в Великий Устюг вовремя, и Дедушка Мороз смог прислать ответ, необходимо правильно указать свой и адрес получателя, наклеив почтовую марку. Официальный адрес: 162340, Россия, Вологодская область, город Великий Устюг, почта Деда Мороза.
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