Остановки «Рубин» и «Экран» хотят переименовать

Администрация Кировского района Перми ищет новые названия для двух остановок общественного транспорта - «Кинотеатр «Экран» и «Кинотеатр «Рубин». Дело в том, что прежние названия давно не соответствуют действительности: кинотеатр «Экран» давно снесён и уже не один год на этом месте пустырь, а «Рубин» «переквалифицируют» в торговый центр. Предложения от граждан принимаются до 15 декабря. Если вы решите предложить свой вариант, что отправляйте его на электронный адрес akir@gorodperm.ru, по телефону 282–78–80 или подойти в кабинет №4 администрации Кировского района (улица Кировоградская, 33). Окончательное решение о названиях остановках общественного транспорта в Закамске будет принимать Совет по топонимике при главе города Перми.