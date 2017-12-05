Как попасть в «Золотой резерв»?

Проект пермских властей «Золотой резерв», призванный помочь талантливым школьникам найти потенциальных работодателей, заручился финансовой «поддержкой» депутатов городской Думы. На ноябрьском пленарном заседании был рассмотрен вопрос о выдаче ежегодных денежных премий главы города Перми «Золотой резерв». Основными механизмами реализации проекта являются электронное портфолио школьника и создание фонда «Золотой резерв». Заполняя портфолио, загружая результаты своих достижений и набирая баллы, ребенок попадает в общегородской рейтинг учеников и занимает определенное место по количеству баллов в своем направлении деятельности. Таких направлений пять: интеллект, техническое творчество, художественное творчество, спорт и социальная деятельность. Таким образом, у школьников, ставших лучшими по итогам рейтинга, есть реальная возможность заключить соглашения с будущими работодателями об инвестировании в индивидуальную образовательную и профессиональную траекторию развития своего будущего.