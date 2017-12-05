Память жива: Пермь вспоминает трагедию «Хромой лошади»

5 декабря в Перми пройдут памятные мероприятия, приуроченные к годовщине пожара в клубе «Хромая лошадь». Трагедия произошла 8 лет назад. Возложить цветы к памятнику в Сквере уральских добровольцев придут родственники и друзья погибших, представители городских властей, общественных организаций. В 12:30 для родственников погибших будет организован выезд автобуса на Северное кладбище.

В результате пожара, произошедшего 5 декабря 2009 года в клубе "Хромая лошадь", погибли 156 человек, пострадало больше 400. По основной версии, пожар был вызван неосторожным применением пиротехники в клубе. В клубе была масса нарушений, связанных с пожарной безопасностью - от отсутствия огнетушителей до незаконной перепланировки помещения. Контролирующие органы об этом прекрасно знали.

По итогам судебных разбирательств главный фигурант дела Анатолий Зак получил 9 лет и 10 месяцев тюрьмы, Ефремова – 4 года, ее коллега Олег Феткулов – 6 лет, а экс-инспекторы Госпожнадзора Росляков и Прокопьева – 5 и 4 года колонии поселения соответственно. Пиротехники сын и отец Дербеневы - 4 года и 4 месяца и 5 лет, Константин Мрыхин осужден на 6,5 лет.

Бывшему главе Госпожнадзора Пермского края Владимиру Мухутдинову повезло: из одного из главных обвиняемых он стал одним из бывших фигурантов, избежал не только уголовного преследования, но и штрафа в 70 тысяч рублей. Апелляционная коллегия постановила, что он не должен выплачивать этот штраф по истечению срока давности. Для людей, навсегда потерявших своих родных, такого срока давности нет - память жива.