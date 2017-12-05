Главная Новости Видео О нас в ПермиВ Россиив Пермском краев КудымкареАнонсКультураСпортОбществоЭкономикаАварииВластьНаука и техникаЗдоровьеКиноВ миреСМИВыборыПреступленияДеньгиОбразованиеРадиоРекламаОфициальноИнтернетПроисшествияНа Коми-пермяцком языкеВИДЕО из радиоэфираГорячая темаСделано в ПермиИНТЕРВЬЮВзгляд на странуПульс городаZавод

  • ГТРК «Пермь». Прямой эфир

    • Вести ПермьРоссия 1Россия 24Радио МаякРадио РоссияВести FM

На главную - Радио Пермского края

← Пункт обогрева: В Перми поставили палатку для бездомных

Власти Перми проверят, как чистят дворы от снега

       снег

Власти Перми проверят, как управляющие компании чистят дворы от снега. Соответствующее поручение озвучил  Глава Перми Дмитрий Самойлов.  Снегопады начались в Перми 3 декабря. Как сообщили в городском управлении внешнего благоустройства, в выходные в ночную смену на объектах уличной дорожной сети работало  более 180  спецтехники, также на уборку улиц и тротуаров от снега вышло более 120 сотрудников коммунальных служб. Главный акцент сделан на очистку центра Перми, полос движения общественного транспорта, тротуаров, остановочных комплексов , парковочных карманов и внутриквартальных проездов. Вывоз снега с территории города будет осуществляться в ночное время, чтобы днем не препятствовать движению автомобилей. Кроме того, начиная с сегодняшнего дня во всех районах города начались внеплановые проверки, рейды будут проводиться без предупреждения управляющих организаций. «В первую очередь будем проверять те адреса, по которым есть обращения жителей», - сообщили в департаменте ЖКХ. И, по данным синоптиков,  в ближайшие дни снежная погода в Перми сохранится. И если в Перми осадков ожидается не так много - всего 5-6 миллиметров, то по югу, юго-западу края пройдут обильные снегопады.   

Метки: в Перми, Общество

Опубликовано: 05.12.2017 в 11:45 в рубрике - Радио Пермского края

Комментарии

К этой статье пока нет комментариев. Вы можете стать первым!

Предыдущие публикации в рубрике Радио Пермского края:

Пункт обогрева: В Перми поставили палатку для бездомных

Краснокамск разоружается

В Перми прошел День безграничных возможностей

Историческая выставка отправилась в путешествие по железной дороге

В Прикамье открыли агентство чудес «Сами»

Звезда мирового балета Наталья Осипова даст гала-концерт в Перми

1 декабря - Всемирный день борьбы со СПИДом

Пермский край отмечает день рождения

«Волшебная кулиса»: Кому достался Пермский «Оскар»

Классный Интернет: Всероссийский конкурс школьных проектов


Добавить комментарий:

Все поля должны быть заполнены.

Имя

Электронная почта

Текст комментария:
Вводите только текст. HTML-форматирование удаляется автоматически.

Перезагрузить картинку можно кликнув по ней.  

Введите цифры с картинки.

← Пункт обогрева: В Перми поставили палатку для бездомных

Обратите внимание

в Перми

Власти Перми проверят, как чистят дворы от снега

Во всех районах города начались внеплановые проверки, рейды будут проводиться без предупреждения управляющих организаций.
читать05.12.2017 в 11:45
Метки: в Перми, Общество

Дарования Прикамья: Об этих талантах узнает весь край

В пермском Театре-Театре прошел гала-концерт краевого конкурса детского творчества «Дарования Прикамья».
смотреть видео читать05.12.2017 в 11:24
Метки: в Перми, в Пермском крае, Культура, Власть

К пересадочной сети электротранспорта добавили 62-й автобус

С 5 декабря пермяки смогут бесплатно пересаживаться с трамваев и троллейбусов на 62-й автобус.
смотреть видео читать05.12.2017 в 11:00
Метки: в Перми, Общество

«Открытый Юг»: Сочи круглый год

В период межсезонья стартовала программа «Открытый юг», которая по опыту прошлых лет пользуется большим спросом.
смотреть видео читать05.12.2017 в 10:36
Метки: в Перми, Общество, В России

Прикамский фермер попросил Дмитрия Медведева упростить механизм получения льготных займов

Лидер «Единой России» Дмитрий Медведев по видеосвязи провел прием граждан, приуроченный к 16-летию партии.
смотреть видео читать05.12.2017 в 10:08
Метки: в Перми, в Пермском крае, Экономика, Власть

В России

«Открытый Юг»: Сочи круглый год

В период межсезонья стартовала программа «Открытый юг», которая по опыту прошлых лет пользуется большим спросом.
смотреть видео читать05.12.2017 в 10:36
Метки: в Перми, Общество, В России

«ТЭФИ-2017»: У ГТРК «Пермь» сразу две награды

Сразу два «Орфея» заняли свое заслуженное место среди наград ГТРК «Пермь».
смотреть видео читать05.12.2017 в 09:44
Метки: в Перми, В России, СМИ, Общество

Два турнира по дзюдо принесли пермячкам награды

Бронза у Эльвиры Камаловой и Линды Габдрашитовой. Серебро завоевали Ирина Якимова и Наталья Овчинникова.
смотреть видео читать04.12.2017 в 17:00
Метки: в Перми, Спорт, Общество, В России

Налоги платятся - жизнь в гору катится

1 декабря физическим лицам необходимо было заплатить налоги за 2016 год.
смотреть видео читать04.12.2017 в 15:45
Метки: в Перми, Деньги, Власть, В России

Все автобусы - на предрейсовый контроль

В силу вступает обязательный для всех перевозчиков порядок проведения предрейсового контроля, введенный Минтрансом.
смотреть видео читать04.12.2017 в 14:54
Метки: в Перми, В России, в Пермском крае, Аварии
Лента новостей RSS каналы

Власти Перми проверят, как чистят дворы от снегаВласти Перми проверят, как чистят дворы от снега

Дарования Прикамья: Об этих талантах узнает весь крайДарования Прикамья: Об этих талантах узнает весь край

К пересадочной сети электротранспорта добавили 62-й автобусК пересадочной сети электротранспорта добавили 62-й автобус

«Открытый Юг»: Сочи круглый год«Открытый Юг»: Сочи круглый год

Прикамский фермер попросил Дмитрия Медведева упростить механизм получения льготных займовПрикамский фермер попросил Дмитрия Медведева упростить механизм получения льготных займов

«ТЭФИ-2017»: У ГТРК «Пермь» сразу две награды«ТЭФИ-2017»: У ГТРК «Пермь» сразу две награды

На борьбу со снегом вышли 220 машинНа борьбу со снегом вышли 220 машин

Вести Кудымкар 04.12.2017Вести Кудымкар 04.12.2017

Пункт обогрева: В Перми поставили палатку для бездомныхПункт обогрева: В Перми поставили палатку для бездомных

Краснокамск разоружаетсяКраснокамск разоружается

Инспекторы проверили 2 000 новогодних елейИнспекторы проверили 2 000 новогодних елей

Два турнира по дзюдо принесли пермячкам наградыДва турнира по дзюдо принесли пермячкам награды

26,5 тысяч пермяков заражены ВИЧ26,5 тысяч пермяков заражены ВИЧ

Как рыба в воде: Первенство Пермского края по плаваниюКак рыба в воде: Первенство Пермского края по плаванию

Налоги платятся - жизнь в гору катитсяНалоги платятся - жизнь в гору катится

В УФАС рассказали о схеме -«матрешке»В УФАС рассказали о схеме -«матрешке»

Все автобусы - на предрейсовый контрольВсе автобусы - на предрейсовый контроль

«Прозрачный» капремонт«Прозрачный» капремонт

Знак «Ш» и ОСАГО изменят жизнь автомобилистовЗнак «Ш» и ОСАГО изменят жизнь автомобилистов

В Перми прошел День безграничных возможностейВ Перми прошел День безграничных возможностей

Историческая выставка отправилась в путешествие по железной дорогеИсторическая выставка отправилась в путешествие по железной дороге

В Прикамье открыли агентство чудес «Сами»В Прикамье открыли агентство чудес «Сами»

ГТРК «Пермь» стала обладателем двух премий Всероссийского конкурса «ТЭФИ - Регион»ГТРК «Пермь» стала обладателем двух премий Всероссийского конкурса «ТЭФИ - Регион»

Пермь. Вести СпортПермь. Вести Спорт

Пермь вошла в десятку перспективных мегаполисов РоссииПермь вошла в десятку перспективных мегаполисов России

Мобильная версия

ДЛЯ ЛИЦ СТАРШЕ 16 ЛЕТ

© "Т7-Информ" интернет-проект ("T7-INFORM.RU") 2012 - 2017.

Использование графических, аудиовизуальных и текстовых материалов возможно только с согласия правообладателя (ГТРК «Пермь»). Без согласия правообладателя допускается частичное (в объеме оправданном целями цитирования) цитирование материалов при условии установки гиперссылки на сайт источник цитирования.

Реклама на сайте, разработка и поддержка сайта - ООО «Медиаофис».

Справочный телефон +7 (342) 271-60-43, e-mail: .

Программирование сайта - компания Арт-СЕО тел. +7 (342) 27-82-666.

Рейтинг@Mail.ru