Власти Перми проверят, как чистят дворы от снега

Власти Перми проверят, как управляющие компании чистят дворы от снега. Соответствующее поручение озвучил Глава Перми Дмитрий Самойлов. Снегопады начались в Перми 3 декабря. Как сообщили в городском управлении внешнего благоустройства, в выходные в ночную смену на объектах уличной дорожной сети работало более 180 спецтехники, также на уборку улиц и тротуаров от снега вышло более 120 сотрудников коммунальных служб. Главный акцент сделан на очистку центра Перми, полос движения общественного транспорта, тротуаров, остановочных комплексов , парковочных карманов и внутриквартальных проездов. Вывоз снега с территории города будет осуществляться в ночное время, чтобы днем не препятствовать движению автомобилей. Кроме того, начиная с сегодняшнего дня во всех районах города начались внеплановые проверки, рейды будут проводиться без предупреждения управляющих организаций. «В первую очередь будем проверять те адреса, по которым есть обращения жителей», - сообщили в департаменте ЖКХ. И, по данным синоптиков, в ближайшие дни снежная погода в Перми сохранится. И если в Перми осадков ожидается не так много - всего 5-6 миллиметров, то по югу, юго-западу края пройдут обильные снегопады.