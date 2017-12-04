Пункт обогрева: В Перми поставили палатку для бездомных
С началом календарной зимы в Перми вновь начал работу пункт обогрева. Это армейская палатка площадью 60 кв метров, в которой одновременно могут находиться до 60 человек. Здесь есть мобильные душевые кабины и санитарные бачки. До конца февраля бездомные могут получать здесь пищу, медицинскую помощь, переждать морозы. Расположен пункт обогрева по адресу: Полевая 2.
Комментарии
К этой статье пока нет комментариев. Вы можете стать первым!
Предыдущие публикации в рубрике Радио Пермского края:
Краснокамск разоружается
В Перми прошел День безграничных возможностей
Историческая выставка отправилась в путешествие по железной дороге
В Прикамье открыли агентство чудес «Сами»
Звезда мирового балета Наталья Осипова даст гала-концерт в Перми
1 декабря - Всемирный день борьбы со СПИДом
Пермский край отмечает день рождения
«Волшебная кулиса»: Кому достался Пермский «Оскар»
Классный Интернет: Всероссийский конкурс школьных проектов
Прямую дорогу до Усолья откроют до марта
Добавить комментарий: