Пункт обогрева: В Перми поставили палатку для бездомных

С началом календарной зимы в Перми вновь начал работу пункт обогрева. Это армейская палатка площадью 60 кв метров, в которой одновременно могут находиться до 60 человек. Здесь есть мобильные душевые кабины и санитарные бачки. До конца февраля бездомные могут получать здесь пищу, медицинскую помощь, переждать морозы. Расположен пункт обогрева по адресу: Полевая 2.