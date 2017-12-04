Краснокамск разоружается
В Краснокамском районе с сегодняшнего дня объявлена операция «Арсенал-4». Оперативно-профилактическая акция направлена на выявление фактов незаконного оборота оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств и изъятия этих опасных предметов, а также пресечения канала их поставок, предотвращения угрозы совершения террористических актов. Гражданин, добровольно сдавший оружие и боеприпасы, освобождается от уголовной ответственности. Получить дополнительную информацию, а также сообщить о нарушениях действующего законодательства можно, обратившись в Отдел МВД России по Краснокамскому району или по телефону 02.
Комментарии
К этой статье пока нет комментариев. Вы можете стать первым!
Предыдущие публикации в рубрике Радио Пермского края:
В Перми прошел День безграничных возможностей
Историческая выставка отправилась в путешествие по железной дороге
В Прикамье открыли агентство чудес «Сами»
Звезда мирового балета Наталья Осипова даст гала-концерт в Перми
1 декабря - Всемирный день борьбы со СПИДом
Пермский край отмечает день рождения
«Волшебная кулиса»: Кому достался Пермский «Оскар»
Классный Интернет: Всероссийский конкурс школьных проектов
Прямую дорогу до Усолья откроют до марта
Ушел из жизни Михаил Левин
Добавить комментарий: