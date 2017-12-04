В Перми прошел День безграничных возможностей

Пермский дом народного творчества «Губерния» провел День безграничных возможностей, который включал сразу несколько событий - краевой фестиваль «Преодоление», мастер-классы, консультации профильных специалистов, выставки творчества людей с ограниченны возможностями здоровья и семинар для специалистов «Создание инклюзивной творческой среды в культурно-досуговых учреждениях». Конкурсные выступления в нескольких номинациях: «Вокальный жанр», «Инструментальное исполнение», «Поэзия, художественное слово», «Оригинальный жанр», «Танцевальный жанр» представили талантливые артисты в возрасте от 7 до 55 лет. «День безграничных возможностей» проводится при поддержке Министерства культуры Пермского края.