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← Историческая выставка отправилась в путешествие по железной дороге

В Перми прошел День безграничных возможностей

Преодоление

Пермский дом народного творчества «Губерния» провел День безграничных возможностей, который включал сразу несколько событий -  краевой фестиваль «Преодоление», мастер-классы, консультации профильных специалистов, выставки творчества людей с ограниченны возможностями здоровья и семинар для специалистов «Создание инклюзивной творческой среды в культурно-досуговых учреждениях». Конкурсные выступления в нескольких номинациях: «Вокальный жанр», «Инструментальное исполнение», «Поэзия, художественное слово», «Оригинальный жанр», «Танцевальный жанр» представили талантливые артисты в возрасте от 7 до 55 лет.  «День безграничных возможностей» проводится при поддержке Министерства культуры Пермского края. 

Метки: в Перми, Культура, Общество, Здоровье

Опубликовано: 04.12.2017 в 13:02 в рубрике - Радио Пермского края

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