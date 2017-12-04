Историческая выставка отправилась в путешествие по железной дороге

В путешествие по железной дороге Прикамья отправляется передвижная историческая выставка. Музейная экспозиция, посвященная 180-летию железных дорог России, обустроена в вагоне повышенной комфортности пригородного поезда Пермь II - Чусовская - Теплая Гора. Салон вагона превратился в выставочный зал с комфортными сиденьями и баром. На стенах установлены стенды с предметами быта от дореволюционных до советских времен, фотографии с уральскими станциями и паровозами. «Также во время поездки можно будет узнать интересные факты из истории Пермского края и населенных пунктов, через которые проходит поезд. Компания предлагает пассажирам новый сервис - бесплатный аудиогид», сообщает пресс-служба РЖД. А отправится поезда с исторической экспозицией в свой первый рейс уже сегодня в 18.15 по местному времени от станции Пермь-2. Стоимость проезда в электричке - 208 рублей. Для того чтобы побывать в вагоне-музее, нужно доплатить 40 рублей.