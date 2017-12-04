В Прикамье открыли агентство чудес «Сами»

В Пермском крае открыли агентство чудес «Сами». Фонд «Дедморозим» создаёт собственные службы помощи детям. Для этого открыта самостоятельная организация, в которой будут трудиться специалисты по медицинскому, психологическому и социальному направлениям. Их постоянная работа должна вывести на новый уровень поддержку детей-сирот и ребят со смертельно опасными заболеваниями в Пермском крае. Агентство чудес «Сами», прежде всего, станет партнером фонда «Дедморозим» в реализации долгосрочных проектов. От самых простых, вроде проекта «Больничные мамы» по уходу за сиротами в медицинских учреждениях. И до самых масштабных, вроде проекта «Больше жизни», направленного на создание системы помощи ребятам с неизлечимыми заболеваниями в нашем регионе. На данный момент в агентство «Сами» поступило более 150 заявок о приёме на работу от медиков, психологов и специалистов по соцработе. 10 сотрудников уже приняты - это одни из лучших специалистов Пермского края в своей сфере.