Звезда мирового балета Наталья Осипова даст гала-концерт в Перми

Завтра звезда мирового балета, а с этого сезона и прима-балерина Пермского театра оперы и балета Наталья Осипова даст гала-концерт в Перми. Она выступит на сцене с артистами пермского балета. В концерт войдут лучшие номера из репертуара балерины, но программа, по законам жанра концерта-энигмы, останется в тайне до начала концерта. Билеты можно купить на сайте театра. Сотрудничество знаменитой балерины с Пермским театром оперы и балета началось в прошлом сезоне, когда она станцевала в репертуарном спектакле театра - «Ромео и Джульетта» - в дуэте с Никитой Четвериковым. В том же сезоне на закрытии Дягилевского фестиваля - 2017 она исполнила главную роль в новой постановке главного балетмейстера театра Алексея Мирошниченко «Жар-птица».