1 декабря - Всемирный день борьбы со СПИДом

1 декабря отмечается Всемирный день борьбы со СПИДом. Впервые провозглашен ВОЗ в 1988 году, с 1996 года проводится UNAIDS. Как отмечают эксперты, сегодня в России и в мире регистрируется новый пик развития регистрации ВИЧ-инфекции. Специалисты связывают это с низким информированием населения и одновременно легкомысленному отношению к распространению вируса. В Перми и других городах края пройдёт масса мероприятий, направленных, в первую очередь, на профилактику заболевания ВИЧ у жителей Приакмья. В частности, будут работать специальные медпункты, где желающие смогут анонимно сдать экспресс-тест на ВИЧ/СПИД.