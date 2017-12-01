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← «Волшебная кулиса»: Кому достался Пермский «Оскар»

Пермский край отмечает день рождения

1 декабря

1 декабря Пермский край отмечает свой день рождения. Ровно 12 лет назад на карте России после объединения Пермской области и Коми-Пермяцкого автономного округа появился новый субъект - Пермский край. Свои поздравления всем жителям Прикамья адресовал губернатор края Максим Решетников: «Дорогие друзья! Поздравляю вас с Днем рождения Пермского края! За 12 лет наш регион прошел насыщенный, интересный и особенный путь. Эти годы доказали: нам по плечу справиться с задачами любой сложности. И в этом – заслуга каждого жителя нашего края. Наращивая объемы производства и открывая новые предприятия, Пермский край сохраняет статус промышленного лидера. В этом году перед регионом открылись новые перспективы: президент Владимир Путин оценил потенциал региона по развитию цифровой экономики. Теперь будем работать над тем, чтобы стать ключевым центром информационных технологий в России. При этом, бесспорно, мы остаемся культурной столицей. А принимая на нашей земле соревнования международного уровня, развивая массовый спорт – становимся еще и спортивным центром страны. Сегодня Пермский край с уверенностью смотрит в будущее. Каждый из нас понимает – только вместе, работая плечом к плечу, помогая друг другу, поддерживая в сложные моменты и радуясь общим успехам, мы добиваемся процветания родного региона. Желаю всем жителям края счастья, добра, благополучия, удачи и новых побед! Ведь из ежедневных достижений каждого жителя складывается большой успех Пермского края», - говорится в поздравлении главы региона. 

Метки: в Пермском крае, Общество

Опубликовано: 01.12.2017 в 14:34 в рубрике - Радио Пермского края

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