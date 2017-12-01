«Волшебная кулиса»: Кому достался Пермский «Оскар»
В Перми завершился 14-й краевой театральный фестиваль «Волшебная кулиса». В этом году участие приняли 11 профессиональных театральных коллективов Пермского края, было представлено 14 спектаклей, поставленных за два последних года. По мнению жюри, лучшим спектаклем большой формы стала работа Театра-Театра «Калигула» (режиссер Борис Мильграм), лучшим спектаклем малой формы названа постановка театра «Доминанта» из Губахи «Куда вы, облака?». В номинации «Лучшая женская роль» жюри отметило Татьяну Гладенко (Березниковский драматический театр), обладателем премии за «Лучшую мужскую роль» стал Альберт Макаров (Театр-Театр). Лучшими среди молодых актеров названы София Демидова (БДТ) и Степан Сопко (ТЮЗ). Премиями «За честь и достоинство» награждены Анатолий Бутор (БДТ), Лариса Нагогина (Пермский театр кукол) и Галина Шавкунова (Коми-Пермяцкий драматический театр имени Горького).
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