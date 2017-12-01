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← Прямую дорогу до Усолья откроют до марта

Классный Интернет: Всероссийский конкурс школьных проектов

Интернет

Продолжается прием заявок на Всероссийский конкурс школьных интернет-проектов. Это может быть сайт или раздел сайта, сообщество в социальных сетях, приложение для компьютера или мобильное приложение. В этом году конкурс посвящен теме «Интернет-технологии в образовании». Организатор – телекоммуникационная компания «Ростелеком».  Работы принимаются по четырём номинациям:  Интерактивные обучающие интернет-сайты, посвящённые отдельным предметам школьной программы или внеклассным занятиям. IT-приложения и  компьютерные игры как источник знания.    IT-исследования.    Интернет-сайты, содержащие обучающие ролики по различным школьным дисциплинам.  Пермский край на конкурсе представляет интернет-сайт «Образовательный ресурс для подготовки к ЕГЭ по истории и обществознанию» преподавателя Андрея Пучкова.  Чтобы стать участником конкурса, надо зарегистрировать свой интернет-проект на официальном сайте конкурса «Классный интернет»: safe-internet.ru. И сделать это до 22 декабря.

Метки: В России, Интернет

Опубликовано: 01.12.2017 в 12:22 в рубрике - Радио Пермского края

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