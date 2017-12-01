Классный Интернет: Всероссийский конкурс школьных проектов

Продолжается прием заявок на Всероссийский конкурс школьных интернет-проектов. Это может быть сайт или раздел сайта, сообщество в социальных сетях, приложение для компьютера или мобильное приложение. В этом году конкурс посвящен теме «Интернет-технологии в образовании». Организатор – телекоммуникационная компания «Ростелеком». Работы принимаются по четырём номинациям: Интерактивные обучающие интернет-сайты, посвящённые отдельным предметам школьной программы или внеклассным занятиям. IT-приложения и компьютерные игры как источник знания. IT-исследования. Интернет-сайты, содержащие обучающие ролики по различным школьным дисциплинам. Пермский край на конкурсе представляет интернет-сайт «Образовательный ресурс для подготовки к ЕГЭ по истории и обществознанию» преподавателя Андрея Пучкова. Чтобы стать участником конкурса, надо зарегистрировать свой интернет-проект на официальном сайте конкурса «Классный интернет»: safe-internet.ru. И сделать это до 22 декабря.