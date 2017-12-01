Прямую дорогу до Усолья откроют до марта

1 декабря будет открыта прямая дорога в Усолье,-сообщает портал Мой город Березники. Более полугода березниковцы и усольчане испытывали настоящий коллапс при движении домой или на работу. Сейчас с наступлением холодов временно дорожные работы будут приостановлены, поэтому с 1 декабря дорога на Усолье будет открыта для общественного и личного транспорта. Движение планируют снова закрыть в конце марта следующего года. Особо следует отметить, что изменятся приоритеты движения. Знак «Главная дорога» с 1 декабря снова будет установлен на повороте с Чуртанского шоссе на ул. Новосодовая. Для безопасности движения здесь появится светофор. В будущем нгоду у жителей Березников и Усолья появится новая качественная транспортная развязка, которая соответствует современным потребностям горожан.