Ушел из жизни Михаил Левин

ГТРК «Пермь» с прискорбием сообщает, что 29 ноября на 73 году жизни скончался Член Союза журналистов России, Заслуженный работник культуры РФ Михаил Левин. Михаил Васильевич проработал в Компании около 30 лет.

Штурман Камского речного пароходства в 1988 году начал успешное плавание по волнам радиоэфира. Редактор литературно-драматической редакции, Михаил Левин вёл на радио передачи «Творчество», «Автограф», «Сцена», «Литературная жизнь Прикамья», «У Лукоморья». В студии литературно-драматической редакции проходили встречи с известными художниками, поэтами, писателями и артистами Прикамья. Эти записи сегодня составляют золотой фонд архива радиовещания.

10 лет Михаил Васильевич руководил краевым радио и даже после выхода на пенсию оставался в строю: вел авторскую программу «Ретроспектива», возглавлял Совет ветеранов ГТРК.

Один из организаторов акции «Бескозырка» в Пермском крае. Выпустил сборник собственных стихов «Стихия», автор книг «Автограф» и «Отдать швартовы».

Михаил Левин всегда был справедливым, открытым, искренним. Он будет по-прежнему с нами в своих программах, в том опыте, который передал своим подопечным, а те, в свою очередь, донесут эти знания и память об этом светлом человеке новому поколению журналистов.

Гражданская панихида состоится 1 декабря в 13.10 в зале прощания похоронного дома «Содействие» (улица Грачева 12 К).

Похоронен Михаил Васильевич будет на Почетной аллее Северного кладбища Перми.