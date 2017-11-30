Понятные иероглифы: олимпиада по китайскому языку

В пермской гимназии №2 проходит общегородской этап всероссийской олимпиады школьников по китайскому языку. В Перми на сегодняшний день около 400 учеников из 20 школ города изучают китайский язык, а в трех школах он преподается на системной основе. После проведения в ноябре этого года школьных этапов в финал прошли 46 учащихся 7-11 классов из разных школ города Перми. Общегородская олимпиада по китайскому языку будет проводиться в двух возрастных группах: для 7-8 классов и 9-11 классов. Победители и призеры примут участие в краевой олимпиаде в 2018 году.