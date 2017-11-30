В Перми открывается новый терминал аэропорта
Новый терминал откроется в Перми в последний день ноября. Для пассажиров он начнёт работать в 12:15 - в это время начнётся регистрация на рейс S7 302 до Москвы. Первым в новый терминал прилетит рейс S7 301 из столицы. Первые месяцы работы новый терминал аэропорта Большое Савино не будет принимать международные рейсы. Пассажиры смогут вылетать заграницу из старого терминала. - Международные рейсы до мая будет принимать старый терминал, внутренние рейсы - новый, - сообщили в справочной службе пермского аэропорта. Ранее компания «Аэрофлот» рекомендовала пассажирам, вылетающим из Перми 30 ноября и позже, приезжать в аэропорт заранее, чтобы избежать путаницы.
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