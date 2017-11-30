Играют настоящие мужчины
Продолжается "Неделя спорта ОНФ": С 29 ноября по 2 декабря планируются 14 хоккейных мастер-классов, которые состоятся не только в Перми, но и в Краснокамске, Губахе и Александровске. Проведут их звёзды советского хоккея: Ирек Гимаев, Сергей Шепелев, Игорь Мишуков. Завтра, 30 декабря, с 9 утра до 10.30 мастер-класс по фигурному катанию двукратный олимпийский чемпион Алексей Ягудин проведет в «Орленке». А с 14 до 16 часов в Краснокамске.
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