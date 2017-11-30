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В Перми построят новый интернат для пожилых

интернат

«Управление капитального строительства» Пермского края объявило аукцион на строительство нового интерната для пожилых. Максимальная цена контракта составит без малого 259 млн рублей. Итоги конкурса будут подведены 21 декабря. Пятиэтажный жилой корпус общей площадью более 6,7 тыс. кв. м  на 150 койко-мест планируется построить в середине 2019 года по адресу Лобвинская, 42 в Перми.  Кроме дома-интерната до 2020 года в Перми также планируется построить детский реабилитационный центр на 80−100 мест. Всего на строительство двух объектов из краевого бюджета было выделено 730 млн руб. 

Метки: в Перми, Общество

Опубликовано: 30.11.2017 в 10:56 в рубрике - Радио Пермского края

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