В Прикамье планируют открыть 14 переправ

В Пермском крае организован "Месячник безопасности на водных объектах в зимний период", в рамках которого проводится ряд мероприятий. В зависимости от погодных условий и образования ледостава запланированы еженедельные замеры толщины льда в местах массового выхода людей на лед и на ледовых переправах. В зимний период инспекторский состав выявляет несанкционарованные ледовые переправы, места массового выхода людей и выезда техники на лед. Проводятся совместные патрулирования и рейды госинспекторов государственной инспекции по маломерным судам, членов общественной организации "ВОСВОД". Кроме того, контролируется выставление запрещающих знаков в прибрежной зоне. В этом году в регионе запланировано организовать 14 переправ.