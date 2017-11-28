В Прикамье планируют открыть 14 переправ
В Пермском крае организован "Месячник безопасности на водных объектах в зимний период", в рамках которого проводится ряд мероприятий. В зависимости от погодных условий и образования ледостава запланированы еженедельные замеры толщины льда в местах массового выхода людей на лед и на ледовых переправах. В зимний период инспекторский состав выявляет несанкционарованные ледовые переправы, места массового выхода людей и выезда техники на лед. Проводятся совместные патрулирования и рейды госинспекторов государственной инспекции по маломерным судам, членов общественной организации "ВОСВОД". Кроме того, контролируется выставление запрещающих знаков в прибрежной зоне. В этом году в регионе запланировано организовать 14 переправ.
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