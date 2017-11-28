Осторожно: Дачные воры!
Чайковские полицейские и общественники встретились с председателями садоводческих кооперативов. Темой мероприятия стало обеспечение правопорядка и общественной безопасности в преддверии зимнего периода, а также противодействие преступности на территории садоводческих кооперативов. Правоохранители рассказали присутствующим о том, в какой период времени чаще всего совершаются дачные кражи и какие меры стоит принять, чтобы обезопасить своё жилище. Отметили, что считают актуальным создать собственную охранную бригаду.
Комментарии
К этой статье пока нет комментариев. Вы можете стать первым!
Предыдущие публикации в рубрике Радио Пермского края:
Пермские спасатели собирают гуманитарную помощь
Фирменный поезд «Кама» будет ходит ежедневно
Как не стать жертвой лжеприставов
На газификацию сел края направлено 925 млн рублей
В Перми - Неделя спорта ОНФ
Три образа Пермского краевого радио
«Оперный экстрим» раскрывает тайны закулисья
В Кунгуре пройдет пещерный субботник
Ешь кашу и болей за «Амкар»
Фонд «Дедморозим» получил грант Президента РФ
Добавить комментарий: