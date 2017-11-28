Осторожно: Дачные воры!

Чайковские полицейские и общественники встретились с председателями садоводческих кооперативов. Темой мероприятия стало обеспечение правопорядка и общественной безопасности в преддверии зимнего периода, а также противодействие преступности на территории садоводческих кооперативов. Правоохранители рассказали присутствующим о том, в какой период времени чаще всего совершаются дачные кражи и какие меры стоит принять, чтобы обезопасить своё жилище. Отметили, что считают актуальным создать собственную охранную бригаду.