Пермские спасатели собирают гуманитарную помощь

Из Перми планируется направить гуманитарную помощь, в которой будут сладкие подарки и мягкие игрушки детям провозглашенных Донецкой и Луганской народных республик. Как сообщает ГУ МЧС России по Пермскому краю, на территории ведомства организован сбор новогодних подарков. Каждый день на склад привозят сладости и мягкие игрушки, которые отправят детям Донецкой и Луганской области. В акции приняли участие УФНС России по Пермскому краю, военный комиссариат, Правительство Пермского края, территориальные органы исполнительной власти и противопожарные службы. Также гуманитарную помощь предоставили крупные продуктовые сети и предприятия города. Сбор подарков для детей продолжится до 28 ноября. После этого все подарки упакуют в специальные ящики и отправят в Ногинский спасательный центр МЧС России. Оттуда колонна машин с пермскими новогодними подарками поедет в Донецкую и Луганскую области. От ГУ МЧС России по Пермскому краю сейчас сформировано 680 подарков.